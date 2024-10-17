Mersin'de çeltik hasadı başladı

Üretici Mehmet Akış da sıcak hava nedeniyle rekoltede düşüş beklediklerini ifade ederek, çeltiğin, kurutma işleminin ardından kilogramı 20-22 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Turgut, gazetecilere, ilçedeki yaklaşık 13 bin dönüm alanda çeltik üretildiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ile Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, çiftçilere çalışmalarında kolaylık diledi.

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