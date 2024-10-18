Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, filosuna yeni araçları kattı.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, filosuna yeni araçları kattı.
Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni araçların hizmeti alımı kapsamında tören düzenlendi.
Düzenlenen törende filoya yeni katılan su tankı, arazöz ve pikabın yer aldığı araçlar tanıtıldı.
Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'nın katıldığı törende duaların edilmesinin ardından araçlar hizmete alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.