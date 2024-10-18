Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, filosuna yeni araçları kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü, filosuna yeni araçları kattı.

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni araçların hizmeti alımı kapsamında tören düzenlendi.

        Düzenlenen törende filoya yeni katılan su tankı, arazöz ve pikabın yer aldığı araçlar tanıtıldı.

        Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca'nın katıldığı törende duaların edilmesinin ardından araçlar hizmete alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        3 oğlunu her gün 4 kat taşıyor! 55 basamak!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dondurucu soğuk! Marmara ve Karadeniz'de yağmur! Zirai don tehlikesi
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        Bakan Fidan'dan İsrail-İran savaşı açıklaması
        "Her yerim doğal"
        "Her yerim doğal"
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Rojin Kabaiş'in babası isyan etti: İntihar etmedi, öldürüldü
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        4 ilde orman yangını
        4 ilde orman yangını
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Yahya Sinvar’ın hayat hikayesi
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Sinvar'dan sonra dengeler
        Sinvar'dan sonra dengeler

        Benzer Haberler

        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada
        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada
        Anız yangınında alevlerin arasında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
        Anız yangınında alevlerin arasında kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı