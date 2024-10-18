Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:13 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Diplomasi trafiği hızlandı
        Diplomasi trafiği hızlandı

        Benzer Haberler

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Dünya Astsubaylar Günü mesajı
        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor
        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de otluk yangınında alevler arasında kalan köpek yavruları kurtarıld...
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada
        Otoyolda TIR'ın alev alev yanması kamerada