Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akdeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle 15 dekarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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