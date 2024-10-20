16. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

Kadınlarda da Daisy Jeptoo Kimeli, 1.11.59'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

Mersin'de 16. kez düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı sporculardan James Kipkoech erkeklerde, Daisy Jeptoo Kimeli de kadınlarda birinci oldu.

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