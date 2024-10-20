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        Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Mersin'de veli toplantısına katıldığı okulda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:15 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:15
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        Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Mersin'de veli toplantısına katıldığı okulda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri ve görevlilerce kurtarıldı.

        Merkez Toroslar ilçesindeki Çağdaşkent Anadolu Lisesi'nde düzenlenen veli toplantısına giden S.T, toplantının son bölümünde lavaboya gitti.

        Toplantının sona ermesinin ardından veliler ve okul görevlileri binadan ayrıldı.

        Bir süre sonra lavabodan çıkan S.T, okulda kimsenin bulunmadığını ve kapıların kilitli olduğunu fark etti.

        Dışarı çıkamayan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, bir süre sonra yanlarına gelen okul görevlilerinden aldıkları anahtarla kapıyı açıp S.T'nin dışarıya çıkmasını sağladı.

        Okula giren itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolde içeride başkasının olmadığını belirledikten sonra ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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