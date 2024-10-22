Mersin'de tırla çarpışarak yanan kamyonun sürücüsü kurtarıldı

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürüp araçta sıkışan sürücü H.G'yi yaralı halde araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonun kupa kısmının alev aldığı kazada yaralanan ve bulunduğu yerde sıkışan şoför H.G'nin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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