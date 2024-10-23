Mersin'de sahte otel ilanlarıyla dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde 13 cep telefonu, 13 SIM kart, dizüstü bilgisayar ve banka kartı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte hizmet veren bazı otellerin internet sayfalarını kopyalayarak sosyal medya üzerinden sahte ilanlar veren 7 kişinin, bazı vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Mersin'de bazı otellerin internet sayfalarını kopyalayarak sosyal medyada sahte ilanlar verip dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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