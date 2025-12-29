Mersin'de silahla yaralama iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Olaydan sonra bir hafif ticari araçla Adana'ya gittikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların R.C. F.C. ve İ.K. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Şevketsümer Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

