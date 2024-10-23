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        Mersin'de karganın otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasında

        Mersin'de karganın oto tamircideki aracın ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:24
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        Mersin'de karganın otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasında
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        Mersin'de karganın oto tamircideki aracın ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki Yusuf Sezgen'e ait işletmede tamir edilen otomobilin üzerine konan kargaya çalışanlar tarafından ekmek verildi.

        Ekmeği yedikten bir süre sonra aracın ön kısmına doğru yönelen karga, ön camın üstüne bırakılan anahtarı alıp uçtu.

        Çalışanların peşinden koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısından geçtiği sırada anahtarı bıraktı.

        Olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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