Mersin'de karganın otomobilin ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasında
Mersin'de karganın oto tamircideki aracın ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'de karganın oto tamircideki aracın ön camına bırakılan anahtarı alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki Yusuf Sezgen'e ait işletmede tamir edilen otomobilin üzerine konan kargaya çalışanlar tarafından ekmek verildi.
Ekmeği yedikten bir süre sonra aracın ön kısmına doğru yönelen karga, ön camın üstüne bırakılan anahtarı alıp uçtu.
Çalışanların peşinden koştuğu karga, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki okulun çatısından geçtiği sırada anahtarı bıraktı.
Olay, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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