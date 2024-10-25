Mersin'de öğrenciler Bilim Şenliği'nde bir araya geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

Erdemli Belediyesi, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen şenlik Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

Şenlikte, öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalarla 52 oyun ve eğitim atölyesi de yer alıyor.

Şenlik öğrencilere hem eğlenceli öğrenme ortamı hem de çeşitli bilimsel deney yapma imkanı da sunuyor.