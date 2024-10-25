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        Mersin'de öğrenciler Bilim Şenliği'nde bir araya geldi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:37
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        Mersin'de öğrenciler Bilim Şenliği'nde bir araya geldi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

        Erdemli Belediyesi, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen şenlik Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştiriliyor.

        Şenlikte, öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmalarla 52 oyun ve eğitim atölyesi de yer alıyor.

        Şenlik öğrencilere hem eğlenceli öğrenme ortamı hem de çeşitli bilimsel deney yapma imkanı da sunuyor.

        Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, şenliğin açılışında, şenlik kapsamında öğrencilerin bilime yönelik çalışmalarını paylaştığını söyledi.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da bilim etkinliklerine her zaman destek vereceklerini belirtti.

        Etkinliklere katılan çocuklar da şenliğin güzel bir ortamda gerçekleştiğini anlattı.

        Bilim Şenliği yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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