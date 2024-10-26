Mersin'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 68 LD 081 plakalı mısır yüklü tır, D-750 kara yolu Çamalan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yola savrulan mısır yığını altında kalan ve yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.