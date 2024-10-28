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        Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:34
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        Mersin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Fındıkpınarı Mahallesi'nde Suriye uyruklu 6 inşaat işçisinin kaldığı müstakil evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, A.R. ve S.R'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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