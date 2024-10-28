Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Şehitleri saygı, rahmet ve şükranla andığını kaydeden Topsakaloğlu, "Gençliğimizin, aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyen, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

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