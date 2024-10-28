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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:11
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını belirtti.

        Cumhuriyet'i korumaya devam edeceklerini kaydeden Bozdemir, "Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kararlılık ve azimle çalışmak en önemli görevimizdir." ifadesini kullandı.

        Bozdemir, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitleri unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

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