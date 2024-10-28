Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bozyazı ilçesindeki törende de Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Vekili Halil Müftü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Bilal Bozdemir ve diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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