Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Bilal Bozdemir ve diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Bozyazı ilçesindeki törende de Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkan Vekili Halil Müftü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Yürüyüşü ve Bayrak Değişimi" etkinliği gerçekleştirildi.
Silifke ilçesindeki törende Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Özkan, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
İlçede bisiklet turu da organize edildi.
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