Mersin'de 101 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların 101 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, şanlı ve mübarek Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi.