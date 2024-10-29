Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" açıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı ve Çanakkale Savaşları Enstitüsünün tarafından Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet binasındaki müzenin açılışına Sİlifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve ilçe protokolü katıldı.

        Türkiye Şehitlikleri İmar Vakfı Görevlisi Ali Murat Kalegil, açılışta, müzede sergilenen 73 çeşit 1090 savaş malzemesini hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Kalegil, AA muhabirine, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılında Silifke'de olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Silifke'nin kendileri için kıymetli olduğuna değinen Kalegil, "Silifke, Birinci Dünya Savaşı'nda 447 şehit vermiş, bunun 238'i sadece Çanakkale Cephesinde şehit vermiş çok kıymetli ilçelerimizden bir tanesi. Buradaki o şehitlerin torunlarına 73 çeşit 1090 savaş malzemesiyle aslında o dönemi hatırlatmak, anımsatmak, şehit ve gazilerini hatırlatmak adına bölgede bulunuyoruz." diye konuştu.

        Müzeyi gezen öğrencilerden Nehir Erkal da müzeyi gezerken çok duygulandığını kaydetti.

        Müze, 6 Kasım'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Gürcistan'da tartışmalı seçim
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Ağız gargaralarının düzenli kullanımında hipertansiyon uyarısı
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı

        Benzer Haberler

        Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
        Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
        Mersin'de yangın çıkan ev hasar gördü
        Mersin'de yangın çıkan ev hasar gördü
        Mersin'de parmağı blendere sıkışan kadın kurtarıldı
        Mersin'de parmağı blendere sıkışan kadın kurtarıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 yaralı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil, ikiye bölündü: 1 yaralı
        Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıl...
        Mersin'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel "deniz gözü" gösterisi yapıl...
        Mersin'de Cumhuriyet yürüyüşü
        Mersin'de Cumhuriyet yürüyüşü