Mersin'de kıraathanede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenlendi.
Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanırken iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
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