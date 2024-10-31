Bozyazı'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
Bozyazı ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı velileri bilgilendirdi.
Bozyazı ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı velileri bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lütfiye Keskin İlkokulu/Ortaokulu'nda velilerle bir araya geldi.
Toplantıda katılımcılara iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi, broşür dağıtıldı.
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