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        Bozyazı'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı

        Bozyazı ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı velileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:20
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        Bozyazı'da polis dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı
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        Bozyazı ilçesinde polis, dolandırıcılık olaylarına karşı velileri bilgilendirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lütfiye Keskin İlkokulu/Ortaokulu'nda velilerle bir araya geldi.

        Toplantıda katılımcılara iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi, broşür dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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