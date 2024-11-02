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        Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de küçük yaşlarda karate milli takımında ter döküp ilerleyen süreçlerde fitness antrenörlüğüne yönelen Ece Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklarda gösteri yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:22
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        Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de küçük yaşlarda karate milli takımında ter döküp ilerleyen süreçlerde fitness antrenörlüğüne yönelen Ece Yılmaz, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklarda gösteri yapıyor.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yılmaz, küçük yaşlarda merak duyduğu spor branşlarında ter dökebilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kurslarına gitti.

        Karate yapmayı öğrenmeye başlayan Yılmaz, 2013'te profesyonel sporcu oldu. Yılmaz, zamanla kendini geliştirip ilerleyen yıllarda milli takıma kadar yükseldi.

        Katıldığı turnuvalarda çeşitli Türkiye dereceleri elde eden Yılmaz, 2019'da kazandığı Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden geçen yıl mezun oldu.

        Üniversitenin ardından fitness antrenörlüğüne yönelen Yılmaz, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için de harekete geçti.

        - Sahilde de karate yapıyor

        Yılmaz, kentin çeşitli caddelerinde, sahilde ve sokaklarda karate gösterisi yapıyor.

        Gösterilerini merakla izleyenlerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz, kadınların savunma sporlarını öğrenmesi için farkındalık yaratmaya çalışıyor.

        Ece Yılmaz, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz kursları sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

        Savunma sporlarını sevdiğini belirten Yılmaz, "Karate eğlenceli, dinamik ve enerjisi mükemmel bir spor dalı. Öz güveni olmayan ve fikirlerini söyleyemeyen bir çocuktum. Sporla birlikte öz güvenimi kazandım. Karateyle kendimi savunarak güçlü olmak istedim." dedi.

        - "Herkesin savunma sporlarını öğrenmesini istiyorum"

        Yılmaz, karate gösterileri sırasında vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Herkesin savunma sporlarını öğrenmesini istiyorum. Kadınların kendilerini savunmayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Spor yaptığımı görenler yanıma gelip merak ettiklerini soruyor. Spora başlamak isteyenlere örnek oluyorum. Yaptığım spor ne kadar çok görülürse ben de o kadar mutlu oluyorum. Gösterilerimi sürdürüp herkese örnek olmaya devam edeceğim. Umarım daha fazla kişiye erişebilirim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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