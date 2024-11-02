Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birincilik elde etti

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.