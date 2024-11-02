Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birincilik elde etti

        Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:06 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mine Türker ve İnci Ece Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birincilik elde etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda kadınlar röle klasmanında milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk birinci oldu.

        Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

        Kadınlar rölede final müsabakasına çıkan Mine Türker ve İnci Ece Öztürk ikilisi, Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalya aldı.

        Mine ve İnci, galibiyet sonrası sevinç yaşadı.

        Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Cani, 6 yaşındaki Şirin'i boğarak öldürmüş!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması

        Benzer Haberler

        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 9 zanlı tutuklandı
        Mersin'de internette müstehcen görüntüler yayan 9 zanlı tutuklandı
        Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor
        Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için karateyi sokaklara taşıyor
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak
        Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları başlad...
        Boccede Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü gün müsabakaları başlad...
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a verildi
        Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a verildi