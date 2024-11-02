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        Mersin'deki GSB Gençlik Kampları öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

        Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kampları, her yıl Türkiye'nin farklı illerinden öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:34
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        Mersin'deki GSB Gençlik Kampları öğrencileri ağırlamaya devam ediyor
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        Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kampları, her yıl Türkiye'nin farklı illerinden öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

        Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kentte Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Beyazit, Mehmet Akif Ersoy, Altuğ Verdi, Akkum ve Maliye kampları faaliyetlerini sürdürüyor.

        Silifke ilçesindeki sahil kıyısında yer alan gençlik kamplarında, geleneksel el sanatları, halk oyunları, tiyatro, yüzme, kano ve okçuluk gibi faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Kampta müzik ve resim atölyesi çalışmalarının yanı sıra gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için bilgilendirme eğitimleri de yapılıyor.

        - Vali Pehlivan'dan kamptaki öğrencilere ziyaret

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Fatih Sultan Mehmet Kampı'nda kalan öğrencileri ziyaret etti.

        Öğrencilerin Akdeniz Gençliği Deniz Kampında Projesi kapsamında burada kaldığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Projenin ilk etabında 600, ikinci etabında ise 400'den fazla olmak üzere toplam binin üzerinde öğrencimizi burada ağırladık. Bu kamplar zaten yıl boyunca binlerce öğrencimizi ağırlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesindeki kamplarda yılda ortalama 50 bin öğrencimizi ağırlıyoruz. Dünyada nadir örneği olan bu kamplar çok değerli alanlardır. Tesislerin gençlere tahsis edilmesi başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve devletimizin gençlerimize vermiş olduğu önemi ortaya koymaktadır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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