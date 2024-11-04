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        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:20
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        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
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        Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

        Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.

        Jandarmaya götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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