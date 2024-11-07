Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.
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