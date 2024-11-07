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        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 00:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:49
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        Mersin'de ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık ve sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ankara Mahallesi Göksu Irmağı civarındaki ağaçlık ve sazlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın sonucu ağaçlar ve sazlıklar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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