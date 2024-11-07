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        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde 620 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:23 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:42
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        Mersin'de 620 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde 620 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak makaron süreceği öne sürülen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 620 bin makaron ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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