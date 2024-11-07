Lösemi farkındalığı kapsamında Mersin Üniversitesi'nde etkinlik yapıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Bilinçli Gençler Topluluğunca Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, MEÜ İletişim Fakültesi, Lösemili Çocuklar Vakfı ve MEÜ Bilinçli Gençler Topluluğu işbirliğinde lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler ve akademisyenler lösemili çocuklara dikkati çekmek ve gönüllülük sürecinin önemini vurgulamak için bez tuval üzerine el baskısı yaparak desteklerini gösterdi.