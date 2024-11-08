Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı tutuklandı
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 483 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 483 şüpheliden 31'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında, çeşitli suçlardan aranan 483 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 483 şüpheliden 31'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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