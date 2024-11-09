Mersin'de kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumaş ve inşaat malzemesi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda U.Y. idaresindeki 01 COV 61 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, yolun kenarına çektiği tırın çekici ile dorsesini ayırarak itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.