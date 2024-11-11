Adana ve Mersin'in ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
Adana ve Mersin'in ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Adana ve Mersin'in ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.
Adana'nın Aladağ ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Hasan Ali Kurt, protokol üyeleri ve öğrenciler, diktikleri fidanları suladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde de 2021 ve 2022'de çıkan orman yangınlarında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 3 hektarlık alana 4 bin 500 harnup, servi ve defne fidanı dikildi.
Kaymakam Abdullah Aslaner ve öğrencilerle fidanlara can suyu verdi.
Bozyazı ilçesi Karaisalı Mahallesi'nde de 1111 fidan toprakla buluşturuldu.
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