Adana ve Mersin'in ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

Mersin'in Silifke ilçesinde de 2021 ve 2022'de çıkan orman yangınlarında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 3 hektarlık alana 4 bin 500 harnup, servi ve defne fidanı dikildi.

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