Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verildi
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
        Mersin'de Sini Çayı'na düşen kişi öldü
        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şart...
        Kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden olmuştu; adli kontrol şart...
        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı
        Tarsus'ta bulunan yaralı doğan tedaviye alındı
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        Adana ve Mersin'in ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi