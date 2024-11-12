Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 3 tabanca, 5 av tüfeği, 2 dürbün ve 35 fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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