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        Mersin'de 510 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:21
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        Mersin'de 510 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar'da sahte içki yaparak piyasaya süren sürdüğü iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde 510 litre sahte içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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