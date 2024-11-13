Mersin'de 510 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 510 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar'da sahte içki yaparak piyasaya süren sürdüğü iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 510 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
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