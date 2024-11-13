Mersin'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Polis ekipleri, olayda kurşun isabet eden 5 araç ve 2 iş yerinin hasar gördüğünü belirledi.

Diğer 2 yaralının ise ekipler bölgeye ulaşmadan önce kavgaya karışan kişilerce araçlarla olay yerinden götürüldüğü tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Palmiye Mahallesi 1208. Sokak'ta bekleyen grup ile bölgeye araçlarla gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

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