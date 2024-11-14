Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı

        Mersin'de "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 80 farklı suçtan da aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün Erdemli ilçesindeki bağ evinde saklandığı belirlendi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

        Üzerinde tabanca bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Anne ve çocuğa İETT otobüsü çarptı! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?

        Benzer Haberler

        Toroslar'da kar, Akdeniz'de bahar havası
        Toroslar'da kar, Akdeniz'de bahar havası
        Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi
        Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi
        Mersin'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mersin'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Mersin'de klinikten sokağa çıkan iki köpeğe otomobilin çarpması kamerada
        Mersin'de klinikten sokağa çıkan iki köpeğe otomobilin çarpması kamerada
        Otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü; sahibi kaçan sürücüden şikaye...
        Otomobilin çarptığı 2 cins köpekten 1'i öldü; sahibi kaçan sürücüden şikaye...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutukland...
        Mersin'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutukland...