Mersin'de cinayet ve uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı

Mersin'de "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 80 farklı suçtan da aranan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.