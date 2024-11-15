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        Bozyazı'da çiftçilere eğitim verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:23
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        Bozyazı'da çiftçilere eğitim verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Gürlevik, Gözsüzce ve Kaledibi mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde üreticilerle bir araya geldi.

        Eğitimlerde tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

        Bilgilendirmenin ardından çiftçilerin soruları yanıtlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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