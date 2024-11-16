Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.

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