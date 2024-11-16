Mersin'de bir kişi eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü
Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldüren zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti.
İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.
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