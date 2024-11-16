Mersin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.