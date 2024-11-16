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        Mersin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 22:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:56
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        Mersin'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Tekeliören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği kardeşi M.P, tartıştıkları B.B. ve A.A.B. ile bölgede bulunan F.K. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan M.P. ile B.B, A.A.B. ve FK. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından B.B. ve F.K. Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

        Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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