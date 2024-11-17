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        Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasar verdi

        Mersin'de yıldırım isabet eden binadan kopan beton parçalarının kafe ve park halindeki iki araca hasar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:48
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        Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasar verdi
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        Mersin'de yıldırım isabet eden binadan kopan beton parçalarının kafe ve park halindeki iki araca hasar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmana yıldırım düştü.

        Yıldırım isabet eden binadan kopan beton parçaları, zemindeki kafeye ve yola döküldü.

        Kafedeki masa ve ışıklar ile park halindeki iki aracın hasar gördüğü olay, işletmenin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Öte yandan, Güvenevler Mahallesi'nde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisiyle yıkılan ağaç, park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Araçlara hasar veren ağaç, itfiaye ekiplerince kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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