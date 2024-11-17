Mersin'de yıldırım düşen binadan kopan beton parçaları kafe ve 2 araca hasar verdi

Mersin'de yıldırım isabet eden binadan kopan beton parçalarının kafe ve park halindeki iki araca hasar vermesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmana yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden binadan kopan beton parçaları, zemindeki kafeye ve yola döküldü.

Kafedeki masa ve ışıklar ile park halindeki iki aracın hasar gördüğü olay, işletmenin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.