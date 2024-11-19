Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde, 3 kilo 28 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 83 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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