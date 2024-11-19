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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:18
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Toroslar, Yenişehir ve Çamlıyayla ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, 3 kilo 28 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 83 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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