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        Mersin'de yem tedariki yapılmadığı ileri sürülen çiftlikteki tavuklar telef oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:15
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        Mersin'de yem tedariki yapılmadığı ileri sürülen çiftlikteki tavuklar telef oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Beylice Mahallesi'nde faaliyet gösteren piliç üretim çiftliğinin yem tedarikinde gecikme yaşandı.

        Bu nedenle çiftlikteki 800 civarında tavuk telef oldu, işletme sahibi de hayvanları kendisine ait araziye bıraktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        Ekiplerin uyarısı üzerine tavuklar bırakıldıkları alana iş makinesi yardımıyla gömüldü.

        İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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