Mersin'de yem tedariki yapılmadığı ileri sürülen çiftlikteki tavuklar telef oldu

Bu nedenle çiftlikteki 800 civarında tavuk telef oldu, işletme sahibi de hayvanları kendisine ait araziye bıraktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yem tedariki yapılmadığı iddia edilen bir piliç üretim çiftliğindeki 800'e yakın tavuk telef oldu.

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