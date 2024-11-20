Silifke'de zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti, raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.

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