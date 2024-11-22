Mersin'de firari hükümlü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hakkında 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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