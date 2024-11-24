Mersin'de tipide kaybolan genç çoban ölü bulundu

Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda kaybolan amca ile yeğeni için dün gece saatlerinde arama çalışması başlatılmış, ekipler bir süre sonra amca Yaprak'a ulaşmış, kayıp yeğenini aramaya devam etmişti.

İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Mut Belediyesi ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dün gece saatlerinde amcası Halil İbrahim Yaprak ile Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yakalandıkları tipi sonrası kaybolan Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.