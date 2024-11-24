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        Mersin'de tipide kaybolan genç çoban ölü bulundu

        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki çobanın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:57
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        Mersin'de tipide kaybolan genç çoban ölü bulundu
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle kaybolan 18 yaşındaki çobanın cesedine ulaşıldı.

        Dün gece saatlerinde amcası Halil İbrahim Yaprak ile Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yakalandıkları tipi sonrası kaybolan Faruk Yaprak'ı arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

        İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, jandarma, Mut Belediyesi ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, Darboğaz mevkisinde bir ağaç çevresindeki çalıların altında Yaprak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Genç çobanın cenazesi, hastane morguna götürüldü.

        Küçük Eğre Yaylası Akçaalan mevkisinde hayvanlarıyla dönüş yolunda kaybolan amca ile yeğeni için dün gece saatlerinde arama çalışması başlatılmış, ekipler bir süre sonra amca Yaprak'a ulaşmış, kayıp yeğenini aramaya devam etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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