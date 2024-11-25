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        GÜNCELLEME - Mersin'de tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobana ulaşıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çoban kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:10
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        GÜNCELLEME - Mersin'de tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobana ulaşıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çoban kurtarıldı.

        İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi.

        Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir ve Mut belediyeleri ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı.

        Daha sonra bölgeye paletli ambulans yönlendirildi.

        Araçla yola çıkan ekipler, yaklaşık 11 saat sonra mağaraya ulaştı.

        Mağarada sığındıkları yerden çıkarılan çobanlar, ambulansa alındı.

        Çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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