GÜNCELLEME - Mersin'de tipi nedeniyle sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 çobana ulaşıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir ve Mut belediyeleri ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girdi.

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