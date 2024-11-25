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        Mersin'de haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Mersin'de suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:04
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        Mersin'de haraç istedikleri iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı
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        Mersin'de suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize olarak hareket edip suç örgütlerinin adını kullanarak tehdit ettikleri kişilerden haraç isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen 7 zanlının nitelikli yağma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, tehdit ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarına da karıştıklarını tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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