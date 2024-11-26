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        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı

        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklunun yakalandığı iş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:52
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        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı
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        Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklunun yakalandığı iş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince kentteki sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

        Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de yer aldığı çalışmada, 22 yabancı uyruklunun kayıtsız çalıştığı belirlendi.

        İş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesen ekipler, yabancı uyrukluları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürdü.

        Denetimde, kimliğini ibraz etmeyip sahte polis emekli kartı gösteren yabancı uyruklu kişi ve uyuşturucu suçundan arandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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