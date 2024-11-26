Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklu yakalandı

İş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesen ekipler, yabancı uyrukluları İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürdü.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin de yer aldığı çalışmada, 22 yabancı uyruklunun kayıtsız çalıştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince kentteki sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Mersin'de çalışma izni olmayan 22 yabancı uyruklunun yakalandığı iş yerlerine 7 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

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