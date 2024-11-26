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        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:40 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:40
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        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan "ESPERANZA B" isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        - Gemideki 13 kişilik mürettebatın 7'si tahliye edildi

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, henüz bilinmeyen nedenle yan yatan gemiden tahliye talebinde bulunulduğunu söyledi.

        Talep üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirten Pehlivan, "Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş bir gemiydi. Gemide 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebat vardı, 7'si tedbiren tahliye edildi." dedi.

        Pehlivan, ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı geminin 2 mil açıkta olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

        "Kaptan dahil 6 kişilik mürettebat gemide kaldı. Geminin batma riski olmadığını belirtiyorlar. Ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışıyorlar. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı orada süreci takip ediyor. Bir risk olursa kalan mürettebatı alma ve gemiyi limana çekme ihtiyaçları doğabilir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Geminin yan yatma sebebi ise tam olarak bilinmemekle beraber 'balans suyu' kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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