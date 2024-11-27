Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 tır sürücüsü kurtarıldı

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, maden ocağından mermer taşıyan 6 tırın sürücüsü, 1850 rakımdaki Uzunkuyu Yaylası yolunda tipiye yakalandı.

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