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        Bozyazı'da tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:47
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        Bozyazı'da tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kömürlü, Karaisalı ve Denizciler mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticilerle bir araya geldi.

        Toplantılarda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.

        Ekipler, bilgilendirmenin ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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