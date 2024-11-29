Bozyazı'da tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirme yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kömürlü, Karaisalı ve Denizciler mahallelerinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticilerle bir araya geldi.
Toplantılarda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin sunum yapıldı.
Ekipler, bilgilendirmenin ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.
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