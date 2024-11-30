Hatayspor, Süper Lig'deki çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor

SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.

Ligin 12. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, kötü başladığı sezonun son 2 haftasında topladığı 4 puanla çıkışa geçti.

Mıstıkoğlu, Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Hasan Arat gibi çok değerli bir başkanın istifa etmesi bizi üzdü. Hasan Bey, spor camiasında gerçekten düzgün insanlardan biriydi. Beşiktaş güzide bir kulübümüz. Sıkıntılar yaşamasını hiçbirimiz istemez." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekip karşısında galibiyet parolasıyla maça çıkacaklarını vurgulayan Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ne kadar formsuz olursa olsun iyi bir takım. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Son günlerde kötü sonuçlar alsa da yönetimsel olarak bazı sıkıntılar yaşasa da güçlü bir takım. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçı 3 puanla tamamlayıp çıkış serimizi sürdürmek istiyoruz. 'Maçı kazanacağımızdan eminim' diyebilirim, notlarımız bu yönde. Üç sakat, bir cezalı oyuncumuz vardı. Çok şükür onlar da takıma dönüyor. Eksiğimizin olmaması bizim için büyük bir avantaj."