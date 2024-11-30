Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.

İbrişim Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.

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