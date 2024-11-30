Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tavuk çiftliğindeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.
İbrişim Mahallesi'ndeki çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmedeki yaklaşık 33 bin civciv telef oldu.
Soğutma çalışmasının devam ettiği çiftlikte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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